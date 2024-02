Sabatini | ' banche prudenti nel settore immobili commerciali'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) "Le esposizioni delleitaliane verso ildell'are commerciale, come ci ha detto anche Andrea Enria (capo della vigilanza dela Bce, ndr) nell'ultimo incontro alla fine del 2023, non destano particolari preoccupazioni, l'approccio delleitaliane è sempre stato molto prudente". Lo ha detto il dg dell'Abi Giovann, al termine del comitato esecutivo, in merito all'allarme dell'Ft sulla crescita, negli Stati Uniti, dei crediti scaduti nelpera uso commerciale (Cre).ha quindi aggiunto come siano "sopratutto limitate le esposizioni verso soggetti non finanziari che hanno poi esposizioni rilevanti sul Cre. Quindi, anche dal punto di vista del rischio indiretto, questo è limitato". Inoltre, ha ...