Russia | Conte | ‘ci inchiniamo a messaggio libertà Navalny contro regime Putin’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “C’è stata la manifestazione per, da subito ho sposato questa manifestazione di solidarietà.è deceduto in circostanze oscure, sposiamo la sua causa e chiediamo per lui giustizia. Anche se non sposiamo tutte le idee, in particolare quelle ultra nazionaliste per noi inaccettabili, però cidi fronte la suodidi fronte alputiniano”. Così Giuseppein diretta Fb. L'articolo CalcioWeb.