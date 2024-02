Rurby serie A Unione Firenze torna a correre e Paganica va ko

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) L’Rugbycentra la terza vittoria nelle ultime quattro gare del campionato diA e consolida la posizione di centro classifica. Questa volta a farne le spese è stato il, sconfitto sul campo Marco Polo di San Bartolo a Cintoia col netto punteggio di 54-12 (primo tempo 28-7) con ben 8 mete segnate di cui 7 da uomini di mischia (2 dall’irresistibile Nicola Biagini, le altre da Gatta, Trechas, Guidotti, Gozzi e Pracchia) e una da Di Puccio, positivo nel suo inedito ruolo di ala. La squadra d Ferraro e Lo Valvo si è ben espressa anche per quanto riguarda la continua ricerca di variazioni nel gioco al largo: un lavoro organico orchestrato bene dalla mediana dove alla dinamicità di Artal si è abbinata la vivacità tattica di Riccardo Chiti (player of the match e miglior realizzatore della giornata ...