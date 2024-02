come per i casi di 21 su 40 religiose che accusano padre Marko per i casi di 21 su 40 religiose che accusano padre Marko Rupnik di Tra loro molte suore e religiose. Cosa chiediamo? ha detto

Rupnik, le ex suore accusano il sacerdote: «Costrette a rapporti a tre per essere come la Trinità. Il Papa non ci riduca al silenzio» (Di mercoledì 21 febbraio 2024) Abusi di coscienza, di potere, spirituali, psichici, fisici e spesso anche sessuali. Sono gli ingredienti di una storia agghiacciante che vede protagonista il gesuita e artista sloveno... Leggi tutta la notizia su leggo (Di mercoledì 21 febbraio 2024) Abusi di coscienza, di potere, spirituali, psichici, fisici e spesso anche sessuali. Sono gli ingredienti di una storia agghiacciante che vede protagonista il gesuita e artista sloveno...

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza