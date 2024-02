Royal Family | i cani che ‘fiutano’ le malattie ricevuti a corte da Camilla

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Roma, 21 febbraio 2024 –ha dato un ricevimento a Clarence House un po’ particolare, dove gli ospiti – d’onore – erano tutti ‘dottori’ a quattro zampe. Sono iaddestrati a fiutare lecome tumori, morbo di Parkinson e alcune infezioni batteriche. La reginaha ricevuto gli animali per celebrare il 15esimo anniversario della Medical Detection Dogs, un’organizzazione benefica sostenuta dallada almeno 10 anni. L’ente co-fondato dalla dottoressa Claire Gues ha addestrato più di 200all’assistenza medica e al rilevamento biologico. Si sa che questo non è un periodo semplice per la famiglia reale britannica che nell’ultimo mese ha dovuto far fronte alla malattia di alcuni membri: dall’operazione all’addome di Kate Middleton, al ...