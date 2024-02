Romizi | “Consiglio Comunale | da teatrale a teatrino”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Arezzo, 21 febbraio 2024 – “Ai tempi della presidenza di Giuseppe Caroti, ogni anno veniva organizzato il cartellone del ‘’, con spettacoli serali che si tenevano in aula e che conferivano a quest’ultima una veste culturale e meno politica. Adesso, grazie alla maggioranza, o forse sarebbe meglio dire a quanto ne resta, abbiamo un” – così il capogruppo consiliare Francesco(Arezzo 2020). “L’aula è tornata a essere un palco ma adesso va in scena una pantomima: la crisi di maggioranza con i numeri ridotti a 18 effettivi, tra cui il sindaco, comporta che a ogni assenza ulteriore, la triade Lucacci, Palazzo, Rossi, ovvero Fratelli d’Italia, Ora Ghinelli, Lega, entri in fibrillazione, sudi freddo e s’inventi la scusa per spostare giorno e orario. Così siamo ...