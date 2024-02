Romano di Lombardia | il centrosinistra lancia la sua candidata Paola Suardi

di centrosinistra, l'Unità si arenò , per poi arretrare sempre il ricco archivio romano da qualche mese è in salvo e il 12 tutela della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia.

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)di. Adila conferma delpassa da. E’ quello dell’attuale consigliera comunale il profilo scelto per succedere al sindaco uscente Sebastian Nicoli, non più candidabile dopo due mandati. L’ufficialità del nome di, che in caso di elezione alle prossime amministrative di giugno sarebbe la prima sindaca donna alla guida di, è arrivata nella serata di mercoledì 21 febbraio durante una partecipata conferenza alla presenza di Nicoli (che si è già detto pronto a far parte di un’eventuale amministrazione) e della sua giunta: tra il pubblico giunto a Palazzo Muratori anche il Segretario provinciale del PD, Gabriele Giudici. Un segnale importante ...