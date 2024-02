E' stata venduta la storica casa di Marco Pannella in via della Panetteria, si trova in pieno centro a Roma, a due passi da

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) (Adnkronos) – E’ statala storicadiin via, che, negli ultimi mesi – quando già il leader radicale, fiaccato dalla malattia, non usciva più – divenne meta di pellegrinaggio per amici e leader politici, da Matteo Renzi a Silvio Berlusconi e Fausto Bertinotti. La residenza del fondatore dei Radicali, morto il 19 maggio 2016 all’età di 86 anni dopo essere stato colpito da due tumori, si trova in pieno centro a, a due passi da Fontana di Trevi. Proprio “in viacon un bel piatto di spaghetti dopo la prima seduta di radioterapia”,postò sui social una sua foto raccogliendo subito centinaia di commenti di incoraggiamento dai suoi sostenitori. ...

(Adnkronos) – E' stata venduta la storica casa di Marco Pannella in via della Panetteria , che, negli ultimi mesi – quando già il leader radicale, ... (periodicodaily)

Yamaha Tracer 700 (2016 - 20) usata a Roma: CHIEDI INFORMAZIONI TELEFONICAMENTE PER VERIFICARE IN QUALE DELLE NOSTRE 6 SEDI IN ITALIA È ESPOSTO L'USATO DA TE NOTATO. Effettueremo oltre 60 CONTROLLI IN PRE-CONSEGNA. I nostri meccanici ...

Roma, venduta la casa di Marco Pannella in via della Panetteria: (Adnkronos) – E’ stata venduta la storica casa di Marco Pannella in via della Panetteria, che, negli ultimi mesi – quando già il leader radicale, fiaccato dalla malattia, non usciva più – divenne meta ...

Radicali, venduta la storica casa di Marco Pannella in via della Panetteria: Venduta la storica abitazione di Marco Pannella, a Roma, in via della Panetteria. Il leader dei Radicali ci visse fino alla sua morte ...