Roma | struttura ricettiva ospita pregiudicati | licenza sospesa e attività chiusa

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Nell’ambito di controlli volti a garantire ordine e sicurezza pubblica, ma anche per la tutela dei consumatori e la sicurezza dei lavoratori, i Carabinieri della Compagnia diCassia hanno eseguito provvedimento di sospensione dellae chiusura per 10 giorni di unadi Formello e sanzionato per 10mila euro un supermercato. I Carabinieri danno seguito al provvedimento del Questore di sospensionee chiusura– ilcorrieredellacitta.comI Carabinieri della locale Stazione, infatti, coadiuvati dal personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e del Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di, nonché del Nucleo Elicotteri Carabinieri diUrbe, hanno predisposto un servizio ...