Roma | si può truffare per entrare nella Ztl Assolta una donna che aveva nascosto la targa per entrare in centro

Chi vive in una grande città e va di fretta, sa quanto può essere seccante vedere il proprio itinerario intralciato da una Ztl. La zona a traffico limitato venir citata davanti al tribunale di Roma.

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Chi vive in una grande città e va di fretta, sa quanto può essere seccante vedere il proprio itinerario intralciato da una Ztl. La zona a traffico limitato obbliga infatti a rivedere il proprio tragitto. O almeno, dovrebbe: sempre che l’intenzione sia quella di rispettare il divieto e non di eluderlo con astuti stratagemmi. Come quello escogitato da una quarantennena che, munita di nastro adesivo nero, ha provato a modificare artigianalmente ladella sua vettura per evitare le sanzioni. I fatti risalgono al dicembre del 2017. Quando sotto gli occhi di due poliziotti, neldella capitale, è sfrecciato un veicolo bianco chequalcosa di anomalo: lapresentava infatti solo 5 caratteri invece che 7. Sembrava insomma che qualche lettera mancasse all’appello: così le forze ...