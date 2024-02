Roma | sequestro da 20 milioni di euro | maxi-truffa sui buoni pasto per la Pubblica Amministrazione

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)deinella: Guardia di Finanza sequestra 20didella(credits Scuola PSB Consulting) – Ilcorrieredellacitta.comQuesta mattina alle luci dell’alba,della Guardia di Finanza nella città di. A una società operante nei servizi, i militari hanno sequestrato beni per un valore complessivo di 20di. Secondo le indagini condotte dai finanzieri, la realtà societaria si era resa responsabile di unadeipasti ...

Il 20 febbraio si è aperto a Roma , in assenza degli imputati, un nuovo processo ai quattro membri dei servizi di sicurezza egiziani accusati di ... (internazionale)

Roma , 21 febbraio 2024 – E’ stato eseguito oggi un decreto emesso dal Gip del Tribunale di Roma di sequestro per oltre 20 milioni di euro nei ... (ilfaroonline)

Blitz della Guardia di Finanza a Roma, sequestrati 20 milioni di euro ad una società di servizi: si comunica che in data odierna è stata data esecuzione a un decreto emesso dal G.I.P. del Tribunale di Roma di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni fino alla concorrenza del ...

Sequestro di fondi a Sant’Arcangelo (PZ) per indebita percezione di aiuti europei: A Sant'Arcangelo, i Carabinieri Forestali hanno sequestrato beni per un valore di oltre 130.000 euro a un'azienda agricola per la percezione indebita di fondi comunitari, su disposizione della Procura ...

Truffa su buoni pasto Ticket Restaurant, sequestro da 20 milioni di euro della GdF a Edenred: le accuse: Edenred Italia nei guai: sequestrati 20 milioni di euro da,lla GdF alla società, accusata di truffa sui buoni pasto, noti anche come Ticket Restaurant ...