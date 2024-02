Roma | maxi-truffa sui buoni pasto | sequestro da 20 milioni di euro

(Di mercoledì 21 febbraio 2024), 21 febbraio 2024 – E’ stato eseguito oggi un decreto emesso dal Gip del Tribunale didiper oltre 20dinei confronti di una società attiva nel settore dei servizi per le imprese, pubbliche e private. Il provvedimento è adottato per illeciti amministrativi dipendenti dai reati diai danni dello Stato e turbata libertà degli incanti perpetrati, a beneficio dell’ente, da 4 legali rappresentanti succedutisi nel tempo. Le indagini, svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di, hanno permesso di ricostruire condotte consistenti nella partecipazione a una gara per l’affidamento del servizio diper la Pubblica Amministrazione per un importo stimato a ...

Truffa su buoni pasto Ticket Restaurant, sequestro da 20 milioni di euro della GdF a Edenred: le accuse: Su disposizione del gip di Roma, la GdF ha effettuato un sequestro da 20 milioni ... 140 società fantasma in Italia Scoperta dalla guardia di finanza una maxi frode fiscale realizzata attraverso una ...

Il colosso dei buoni pasto accusato di truffa: Sotto la lente della Procura di Roma sono finiti in particolare 4 lotti regionali di una maxi-gara Consip (società per azioni del ministero dell'Economia) del 2019, assegnata nel 2021 per 578 milioni ...

