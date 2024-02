Roma | furto davanti agli studi Rai | due giovani ladri rubano strumenti musicali

furto a Roma per Jo Squillo . Attraverso un VIDEO pubblicato sul suo profilo Instagram, la conduttrice ha informato i suoi follower su quanto ... (iltempo)

Nuovo episodio di Smart smontate a Roma Est: cittadini scoprono ladri che smontano i pneumatici alle macchine in sosta a Colle degli Abeti . Smart ... (ilcorrieredellacitta)

Stavano per mettere a segno un furto in abitazione che rischiava di trasformarsi in una rapina visto che dentro la casa presa di mira dai malviventi ... (ilcorrieredellacitta)