Roma-Feyenoord | probabili formazioni e dove vedere la partita

(Di mercoledì 21 febbraio 2024), 21 febbraio 2024 – Saranno 90 minuti (o forse di più) di passione per laa caccia di un posto tra le prime 16 di Europa League, di fronte però la più acerrima rivale di queste ultime stagioni continentali. Giovedì infatti i capitolini ospiteranno ilin quella che si può considerare una classica del calcio europeo, in palio un posto negli ottavi di finale della seconda competizione europea per club, calcio d'inizio fissato alle 21. Quinto episodio di questa sfida nelle ultime tre annate sportive, all'andata le due squadre si sono equivalse allo Stadion Feijenoord, noto anche come "de Kuip", terminando la sfida sul risultato di parità. Al vantaggio dei padroni di casa, firmato Igor Paixao, ha risposto Romelu Lukaku, due colpi di testa per un pareggio che di fatto rimanda a questa sfida il verdetto definitivo, ...

