Roma Feyenoord | attesi 200 tifosi olandesi nella capitale

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)200delper la partita di Europa League contro la: la città si prepara al loro arrivo Domani sera all’Olimpico si giocherà, ritorno del playoff di Europa League. Le due squadre partiranno dall’1-1 di Rotterdam, quando per l’occasione la squadra di De Rossi dovette giocare senza, visto il divieto di trasferta. Lo stesso non succederà domani quando, come riportato dall’ANSA, in città ci saranno 200, nonostante il divieto di accesso all’Olimpico dopo i disordini degli scorsi anni. L’ufficio di Gabinetto della questura diha disposto per oggi il piano per l’ordine pubblico.

