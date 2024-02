Roma | Cristante | «Voglio chiudere la carriera qui | sul Feyenoord…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Le parole di Bryan, centrocampista della, alla vigilia della sfida di Europa League contro il Feyenoord Bryanha parlato in conferenza stampa alla vigilia di-Feyenoord di Europa League. TIFOSI– «E’ una cosa che fa la differenza, dobbiamo solo ringraziare i tifosi per questa atmosfera. L’unico modo che abbiamo per ripagare questo affetto è vincendo e passare il turno». MEZZALA – «La mezzala non è una scoperta perché l’ho fatto anni fa. Mi sono adattato a entrambi i ruoli del centrocampo, quello della regia e della mezzala. L’esperienza aiuta. Penso di saper gestire le richieste diverse tra i due ruoli». FUTURO– «Qui sono contento, sono parecchi anni che sono qui. Mi trovo bene con la squadra e sono concentrato sul fare bene adesso e raggiungere gli obiettivi di squadra. Non ...