Roma | aperta indagine sul Ponte sullo Stretto e il «Metodo Salvini»

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La Procura diha avviato un fascicolo disenza ipotesi di reato e indagati, in seguito a un esposto presentato da Angelo Bonelli, deputato di Avs, Elly Schlein, segretaria del Pd, e Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italia, riguardante il progetto suldellodi Messina. Il documento di denuncia, composto da 9 pagine, è stato depositato il primo febbraio a piazzale Clodio e riguarda l'attività di progettazione e realizzazione dell'infrastruttura. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, ha dichiarato che la probabilità che ilvenga realizzato è del 100%. Ha inoltre criticato il PD e la sinistra per essere contro le opere pubbliche, il lavoro e lo sviluppo del Paese, ...

