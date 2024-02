Roccamonfina | rifiuti edili smaltiti illecitamente nel parco regionale | sequestro della Forestale

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 21 febbraio 2024). I Militari appartenenti al Nucleo Carabinieridi(CE), a seguito di appositi servizi di osservazione e controllo svolti anche con l’ausilio di strumentazione tecnica, hanno accertato, in comune di(CE), alla loc. Lattani, in un piazzale sito nei pressi del Santuario dei Lattani, l’effettuazione di reiterati illeciti smaltimenti dispeciali non pericolosi provenienti da disfacimenti e demolizionizie, abbandonati su suolo nudo ed in modo incontrollato. Il servizio di osservazione ha rimesso come il modus operandi dell’autore fosse sempre il medesimo per ogni operazione di smaltimento diposta in essere. Infatti, isono stati conferiti nell’area predetta, utilizzando sempre lo ...