Roberto Baggio arriva sui social | il primo video è virale

Bologna, 19 febbraio 2024 – Roberto Baggio sbarca su Instagram . Il campione, ex tra le altre di Bologna, Inter e Juve, ha aperto un profilo social ... (ilrestodelcarlino)

Auguri a Roberto Baggio , che il 18 febbraio ha compiuto 57 anni . Per l'occasione sua figlia Valentina (classe 1990) gli ha aperto un profilo ... (calciomercato)

Samuel Lopez frena su Sinner e Alcaraz: "Nessun paragone con i Big Three": È una bella rivalità per il tennis", ha concluso. Jannik Sinner, che paragone da Musetti e Sonego: "Ora è al livello di Djokovic" Roberto Baggio sbarca su Instagram e dedica uno stupendo messaggio a ...

Conferenza stampa Florenzi LIVE: le parole alla vigilia di Rennes Milan: Milannews24 segue LIVE le sue parole. Compleanno Roberto Baggio: il nostro VIDEO di auguri al Divin Codino che compie oggi 57 anni Oggi, 18 febbraio, è ...

Zazzaroni non ha dubbi: "Giocatore mostruoso. Con la Champions si sente a casa": In un editoriale tra le pagine de Il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha speso qualche parola per lo sbarco su Instagram di Roberto Baggio: "I social danneggiano la salute mentale dei più giovani, ...