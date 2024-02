“Roba da vomito” Grande Fratello | insulti choc contro Simona Tagli | social in rivolta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) C’è un limite che non si può superare, ne è convinto il pubblico difurioso dopo le frasi pronunciate. “Penso che iandrebbero vietati a chi li usa per offendere il prossimo. C’è chi sembra non pensare alle conseguenze delle sue parole. Quelloè un attacco assolutamente fuori luogo e che non può esser in alcun modo giustificato”, scrive un fan del programma sui. E ancora altri commenti a pioggia. >> “Annuncio imminente”. Uomini e Donne, c’è chi ha visto e ora parla: la bomba riguarda Gemma Galgani “Penso che davanti a certe frasi bisogna fermarsi e riflettere. Idanno protezione e impunità ed ora di finirla. Bisogna pensare che chi si ...