Ristrutturazione di piazza Giotto | un nuovo cuore per la città moderna

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ieri, in un incontro pubblico presso la chiesa del Sacro, è stato presentato il progetto didi, un’importante zona di aggregazione sociale e punto di connessione tra il centro storico, la stazione ferroviaria, il parco Pertini e l’area dello stadio. Il sindaco Alessandro Ghinelli e altri rappresentanti hanno illustrato il piano che trasformerà l’intera area in uno spazio polifunzionale, includendo una-sagrato, una-centrale e una-percorso. La riqualificazione prevede anche il trasferimento del servizio mensa della Caritas in unspazio, finanziato con fondi PNRR. L’inizio dei lavori è previsto tra fine aprile e inizio maggio, con un investimento complessivo di 1.523.000 euro. Il progetto ...