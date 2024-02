Risparmio gestito | nel 2023 patrimonio in aumento a 2 338 miliardi

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il mercato italiano delarchivia ilcon un valore dipari a 2.338 mld euro, dopo un balzo di +114 mld euro dal dato a fine settembre. Il quarto trimestresi chiude con una raccolta in rosso per 15,4, portando i deflussi per l’intero anno a oltre 49,5. È quanto emerge dai dati definitivi della Mappa Trimestrale di Assogestioni, elaborati dall’Ufficio Studi dell’Associazione. Fondi aperti I fondi aperti, la categoria a maggiore partecipazione retail, detengono masse pari a 1.149di euro, rappresentativi del 49% delcomplessivo. “Nel corso del quarto trimestre – spiega Alessandro Rota, direttore Ufficio Studi, Assogestioni – sono cresciuti di circa 60 mld euro, ...

