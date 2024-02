Risparmio | buoni fruttiferi per i minori | ecco perché convengono

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Prendono il via i nuovipostali nominativi per i minorenni, che possono essere regalati da chiunque – genitori, nonni, parenti – e promettono di generare interessi sino al compimento della maggiore età. Una forma didedicata a tutti coloro che hanno da zero a 16 anni e che va a sostituire il vecchio buono al portatore, unica forma disinora consentita per il minore. E con un rendimento che è anche piuttosto attrattivo. Un rendimento del 6% Il rendimento annuo lordo del nuovo buono per i minorenni può arrivare al 6%, ma aumenterà nel corso degli anni per scaglioni, come qualsiasi altro buono fruttifero. La convenienza di questo investimento salta all’occhio se si confronta il rendimento massimo del 6% con un titolo di stato di scadenza vicina, ad esempio un BTP a 20 anni, che oggi ...