Riscontrati problemi Unicredit durante il login alla banca online oggi

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Abbiamo conferma sul fatto che siano in corso21 febbraio, come ci è stato segnalato da coloro che hanno provato ad effettuare il. Il disservizio si trascina dalle 10 di questa mattina, facendo registrare momenti di alti e bassi. Insomma, come avvenuto lo scorso ottobre, quando sul nostro magazine abbiamo affrontato una questione simile (in quel frangente, va detto, abbiamo citato anche laBPER), è possibile che i tecnici stiano già lavorando per risolvere il disservizio nel più breve tempo possibile. Vediamo come stanno le cose in questi minuti. Registratiil...