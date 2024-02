Rischio incendio | Mercedes richiama 250mila auto in tutto il mondo Ecco quali modelli

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Brutte notizie per i proprietari delle, e di alcuniin particolare: benveicoli, inil, 37mila solo in Germania, sono statiti dalla casa di Stoccarda a causa deldi guasti e, potenzialmente, addirittura di, per via di problemi ai fusibili.mobili sono interessate.Leggi anche:, stop alla produzione di questo popolare modello diI fusibili difettosi Il richiamo era stato precedentemente pubblicato in un database dell’rità federale tedesca per i trasportimobilistici (Kba). Secondo il portavoce, alcuni fusibili potrebbero non ...

Un richiamo su larga scala di una delle principali case auto mobllistiche tedesche. Mercedes -Benz ha richiama to circa 250.000 veicoli in tutto il ... (liberoquotidiano)

Salvarono anziani da un incendio: riconoscimento al valore civile per tre poliziotti: Sono intervenuti a rischio della propria incolumità traendo in salvo da un incendio due anziani rimasti intrappolati nella loro abitazione in fiamme in via Dante lo scorso 29 novembre: ricompensa al ...

Incendio nell’appartamento, uomo ustionato: Un incendio divampato in una palazzina di due piani situata in via Irno a Salerno ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, mettendo in evidenza ...

Donna muore per l'incendio della casa, il sindaco si sfoga: "I nostri pompieri rimasti senza mezzi": Giovanni Ponchia, primo cittadino di Montanaro, si lascia andare dopo il rogo dei Pogliani: "La cosa assurda sai qual è E’ che ho fatto una caserma nuova dei vigili del fuoco ma non ci sono più i mez ...