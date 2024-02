Riqualificazione Cascina Grande Spunta un forno medievale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La vecchiain un passato remoto era probabilmente unmedioevale. Durante i lavori didella cosiddettadi Olgiate Molgora, sotto il pavimento, i muratori al lavoro hanno riportato alla luce antichi manufatti. Si tratta di mura e costrizioni circolari, che, in base ai primi accertamenti potrebbero essere i resti di unappunto, oltre che di un pozzo. Sono stati trovati anche dei coppi. Non è stata propriamente una sorpresa, si sapeva che l’intera area potesse riservare valenza storica, tanto che in cantiere era già presente un archeologo. L’intervento è stato temporaneamente sospeso per consentire ulteriori approfondimenti e non danneggiare possibili manufatti di interesse. Ieri hanno svolto un sopralluogo pure i funzionari della ...