Rinnovo Provedel | deciso il futuro del portiere | la situazione

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La Lazio epotrebbero andare avanti insieme anche in: ilpronto alcon i biancocelesti La Lazio epotrebbero andare avanti insieme anche in: ilpronto alcon i biancocelesti. Claudio Lotito, patron dei biancocelesti, ha trovato l’accordo definitivo con l’entourage delex Spal che nelle prossime ore prolungherà fino al 2028 l’attuale contratto in scadenza a giugno del 2027 con ingaggio che passerà da 1.3 milioni, bonus inclusi, a oltre 2. Un grande attestato di stima dopo l’erroraccio di domenica contro il Bologna. Lo scrive Il Messaggero.