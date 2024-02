(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Arezzo, 21 febbraio 2024 – Si èoggi pomeriggio, martedì 20 febbraio, a Palomar, ildie l’accordo di reciproca collaborazione fra i comuni di Sane di. Dopo la missione delladel Marzocco in America lo scorso maggio, il documento è stato siglato anche in Italia durante la seduta solenne del consiglio comunale che si è svolta alla casa della cultura. La delegazione di, arrivata a Sanquattro giorni fa, è composta da William Boland, sindaco di, Michelle Caulfield, sovrintendente scolastico di, George Bacalles vice preside di una scuola e cittadino influente, Tim Ball professore e presidente del comitato ...

È stato firmato ieri in Comune il Protocollo di collaborazione per la realizzazione di spazi d’ascolto per persone che hanno ricevuto ... (ilgiorno)

Rinnovato il patto di gemellaggio tra San Giovanni e Corning: Arezzo, 21 febbraio 2024 – Una solida amicizia che dura da oltre 20 anni. Si è rinnovato ieri pomeriggio, a Palomar, il patto di gemellaggio e l’accordo di reciproca collaborazione fra i comuni di San ...

Rinnovato il patto di gemellaggio fra il comune di San Giovanni Valdarno e la città di Corning: “È per me un grande onore ed una grande emozione essere qui, insieme a voi, oggi, in veste istituzionale, in rappresentanza di tutta la città di San Giovanni Valdarno, per rinnovare, dopo 20 anni, il ...

San Giovanni – Corning: rinnovato anche in Italia il 20ennale patto di gemellaggio: Questo pomeriggio, nella seduta del Consiglio Comunale di San Giovanni Valdarno presso Palomar, è stato rinnovato il patto di gemellaggio con la cittadina americana di Corning. Dopo il rinnovo avvenut ...