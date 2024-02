Rinascita | missione playoff Serve anche un colpo in trasferta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) di Loriano Zannoni La quota? 30 punti. Il girone rosso sta correndo molto più del verde e con ogni probabilità richiederà più vittorie per poter entrare nella seconda fase di chi guarda in alto. Per Rbr non è una buona notizia, in particolare dopo lo stop di Rieti che ha fermato a quattro la striscia positiva. Nella serata di lunedì è stata giocata la penultima partita della seconda giornata d’orologio (Latina – Udine è in programma il 6 marzo) e Torino ha faticato più del previsto per avere la meglio di Piacenza (91-86). È l’ennesimo segnale di una competitività differente tra i due raggruppamenti. La prima giornata, con le squadre del rosso in casa, era finita con un sonoro 10-2 in termini di vittorie. Il turno dell’ultimo weekend è terminato con un 6-5 per le verdi, che hanno a specchio usufruito del fattore campo. Il totale, al momento, fa 15 a 8 ed è ...