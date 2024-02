(Di mercoledì 21 febbraio 2024)(Ravenna), 21 febbraio 2024. Per favorire la disponibilità dida destinare all’alloggio delle famiglie alluvionate, il Comune diha deciso di approvare una misura economica che in qualche modo possa incentivare idellead affittarle per un periodo di tempo di 6, 9 o 12 mesi attraverso i contratti di locazione a canone concordato. In buona sostanza, non potendo per legge assolvere idal pagamento dell’Imu, l’amministrazione comunale ha deciso che questa verrà interamente rimborsata per i mesi di locazione ai nuclei famigliari. Gli eventi alluvionali dello scorso maggio hanno colpito moltissimenel territorio comunale manfredo costringendo centinaia di residenti a ...

Ancora 516 famiglie di Faenza fuori casa dopo l’alluvione. Il Comune proroga al 2024 il rimborso dell’IMU ai proprietari che affittano: In buona sostanza, non potendo per legge assolvere i proprietari dal pagamento dell’IMU, l’amministrazione comunale ha deciso che questa verrà interamente rimborsata per i mesi di locazione ai nuclei ...

Rimborso Imu a Faenza per i proprietari di abitazioni concesse agli alluvionati: In buona sostanza, non potendo per legge assolvere i proprietari dal pagamento dell’Imu, l’amministrazione comunale ha deciso che questa verrà interamente rimborsata per i mesi di locazione ai nuclei ...

Faenza rimborsa l’Imu a chi concede una abitazione agli alluvionati: Faenza rimborsa l’Imu 2023 e 2024 a chi ha concesso una abitazione agli alluvionati. Gli eventi alluvionali del mese di maggio che hanno colpito moltissime abitazioni nel comune di Faenza hanno ...