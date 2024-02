Rifugio per clochard dentro la Vittorio Emanuele | Ostia Imprese e Professioni si oppone al progetto | acceso confronto con Falconi

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) L’Associazione “” sialdelperl’ex colonia. Giorgio Gastaldi a– Ilcorrieredellacitta.comL’Amministrazione del X Municipio di Roma continua con il proprioall’interno dell’ex coloniaII di. In un recente incontro con cittadini e Comitati di Quartiere, il presidente Marioha ribadito l’intenzione di aprire un centro diper isul lungomare lidense, in una proposta che già sta aprendo ...

Un nuovo centro d’accoglienza apre all’interno della ex colonia Vittorio Emanuele II di Ostia : scatta a bagarre politica. Ex colonia Vittorio ... (ilcorrieredellacitta)

Un nuovo Rifugio per clochard è già attivo nell’ex colonia Vittorio Emanuele di Ostia : dal X Municipio nessuno ha interpellato il CdQ. Ex colonia ... (ilcorrieredellacitta)

Aperto lunedì mattina in piazza Volontari della Libertà, a Busto Arsizio, a poca distanza dalla stazione Fs, un nuovo spazio adiacente al ... (ilgiorno)

IL VIDEO. Bombola precipita da un elicottero sulla pista tra gli sciatori: tragedia sfiorata sull'Aprica: Secondo quanto riportato da una responsabile degli impianti, bombole come quella precipitata sulle piste vengono utilizzato per le esplosioni controllate nella gestione del rischio valanghe.

Guerra Israele-Hamas, due familiari personale Msf uccisi in raid israeliano a Gaza. LIVE: Temendo per la propria vita, i membri dello staff dell'organizzazione ... personale sono rimasti uccisi in un bombardamento israeliano che ieri sera ha colpito un rifugio vicino Khan Yunis, nel sud ...

Report Msf: “Le politiche migratorie dell’Ue portano morte e disperazione”: Home » Articoli » Report Msf: “Le politiche migratorie dell’Ue portano morte e disperazione” ...