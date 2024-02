Riforma del fisco | niente sanzioni a chi paga entro 60 giorni | ecco in quali casi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il Consiglio dei ministri discuterà nella giornata di mercoledì 21 febbraio unadelledel. Si tratta di una modifica al decreto in vigore dal 1998, che dovrebbe ispirarsi al principio di proporzionalità. Per il momento la legge è ancora una bozza, ma due punti cardine sono emersi dalle fasi preliminari dell’elaborazione. Se da una parte aumentano leper chi è recidivo infatti, la nuova norma dovrebbe avere un’attenzione particolare per le multe fuori proporzione con la violazione stessa. Clemenza anche per chi60, in caso la norma sia incerta.delledel: la proporzionalità Il Consiglio dei ministri ha deciso di mettere mano al decreto legislativo ...