Rifiuti edili smaltiti illecitamente | sequestro della Forestale nel casertano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUna piccola discarica diprovenienti dall’attività di demolizione di edifici è stata scoperta e sequestrata dai carabinieri forestali a Roccamonfina, nel. I militari hanno denunciato il legale rappresentanteditta edile da cui provenivano ispeciali, che è stata individuata dai carabinieri osservando l’autocarro con cui il materiale residuo dell’attività veniva smaltito; il conferimento illecito di, hanno accertato i carabinieri forestali del Nucleo di Roccamonfina, sarebbe avvenuto almeno in otto circostanze. L’area, dell’estensione di 530 metri quadrati, situata in un piazzale nei pressi del santuario dei Lattani e ricadente nel parco regionale “Roccamonfina-Foce del Garigliano” ed in zona S.I.C. (sito di importanza comunitaria), ...