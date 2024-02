Richetti | Interrogherò il governo sui legami Lega-Russia

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) AGI - "La fiaccolata di ieri ha segnato un fatto molto importante, e cioè la reazione unita di tutte le forze politiche di fronte alla morte di Navalny e a un Paese che avvelena, arresta, porta in Siberia e uccide i dissidenti. Un r egime così va isolato, non si può rimanere indifferenti: la risposta della politica, e di migliaia di persone, è stata in questo compatta". Lo dice Matteo, capogruppo alla Camera di Azione-Per-Renew, ai microfoni di Radio 1. "Tuttavia - riprende il deputato di Azione - non possiamo nemmeno nasconderci dietro a un dito: non vogliamo sporcare la fiaccolata, ma non possiamo ignorare che il vicepresidente del Consiglio e segretario della, Matteo Salvini, oggi non ha smentito e anzi avrebbe addirittura confermato itrae il partito di Putin. Chiederò ...