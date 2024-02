“Ricevo telefonate anonime e ho paura ad uscire di casa” | insulti e minacce a Ekla Vasconi dopo la puntata di 4 Ristoranti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) “Ho avuto uno sconvolgimento psicologico e fisico. Non dormo più la notte. C’è sempre il pensiero che mi possano arrivare persone sottoe commettere gesti improbabili”. È spaventata, che da quando ha preso parte a 4si è vista piovere addosso una quantità di odio difficile da gestire. Facciamo un passo indietro:partecipa al programma di Sky nelladedicata aidi Mantova. I suoi giudizi tranchant sulle attività degli altri concorrenti non piacciono al pubblico, che da quel momento la insulta sui social, e non solo lì. Intervistata da Libero la ristoratrice spiega che cosa sta succedendo nella sua vita in queste settimane. Innanzituttoammette che la durezza dei giudizi rivolti ai colleghi è ...