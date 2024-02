Resta schiacciato da un muro | muore un operaio

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ancora morti sul lavoro. Unedile di 50 anni è morto a Campofelice di Roccella, nel Palermitano, il 21 febbraio. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato travolto daldi un'abitazione in ristrutturazione, che si trova in via Madonnina di Gibilmanna. L'lavorava per...

A Monfalcone, provincia di Gorizia, un Operaio che lavorava in un cantiere navale è rimasto schiacciato da un ponteggio ed è stato ricoverato in ... (247.libero)

Bimbo di 7anni schiacciato dal cancello di casa, corsa disperata al Bambino Gesù di Roma: Un bambino di 7 anni, ieri, domenica 18 febbraio, è rimasto ferito in maniera grave finendo incastrato nel cancello automatico di casa. E’ successo ieri pomeriggio ad Albano Laziale. Il cancello autom ...

Tragedia a Roma, crolla un balcone e resta schiacciata: morta anziana: Tragedia a Roma dove una donna di 83 anni è morta, schiacciata dal balcone della sua villetta, crollato durante dei lavori in casa. Il dramma intorno alle 12 di oggi, 15 febbraio, in via Bisaccia 74, ...

Schiacciato da un compressore mentre dipinge casa, 83enne via in eliambulanza: Nonostante l’allarme iniziale, l’uomo parrebbe essere fuori pericolo ed è infatti stato aviotrasportato in codice giallo. Le ferite sono comunque importanti ...