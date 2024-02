Respirano le tasche degli italiani | ecco il barlume di speranza sulla benzina

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Buona notizia per ledopo il recente salasso sue diesel. Scendono infatti i prezzi dei carburanti, dopo più di un mese di rialzi praticamente ininterrotti. A perdere terreno è soprattutto il gasolio,scia dei quattro forti cali delle quotazioni internazionali registrati negli ultimi dieci giorni. Stando alla rilevazione odierna di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati die gasolio. Per Q8 registriamo un ribasso di un centesimoe di due centesimi sul gasolio. Per Tamoil il taglio è di tre centesimi al litro. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ...