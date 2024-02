Report rilancia | Pronti per la terza puntata | ci vediamo al Vinitaly Arrivate una valanga di segnalazioni

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Non c’è due senza tre. Dopo l’inchiesta di dicembre dal titolo “Piccoli Chimici” e quella di febbraio “Il nemico in casa”,non esclude il ritorno. Fonti interne alla trasmissione di Raitre raccontano al Gambero Rosso che i giornalisti sono già al lavoro su una. «Nei mesi scorsi e, soprattutto, dopo laandata in onda lo scorso 18 febbraio, sonounadi nuove, molte delle quali meritano di essere approfondite».alDi fatto domenica scorsa si è chiusa la stagione autunnale della trasmissione che tornerà, con l’edizione primaverile ad aprile. Quale periodo migliore per un’inchiesta sul vino, dal momento che è proprio il mese di(14-17 ...