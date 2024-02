Renzi-Pd | rottura finale Niente patti con Funaro Sfida Iv dalla Leopolda su sicurezza e multe

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ognuno per la sua strada con reciproci – e avvelenati – ’in bocca al lupo’. Ladefinitiva tra Italia Viva e Pd si consuma sui tavoli romani – dove la segretaria nazionale dem Elly Schlein e l’ex premier Matteohanno convenuto che i margini di trattativa, già ridotti all’osso, risultano ad oggi non rianimabili – e l’eco dello strappo arriva in riva d’Arno come un tuono che scompiglia i delicatissimi equilibri del centrosinistra locale, provato da mesi di strali e tentativi di ricuciture, talvolta maldestri, e non compattamente voluti dai due fronti. Un dettaglio quest’ultimo non da poco perché è cosa nota che, oltre al fronte dei sostenitori dell’accordo per il campo largo (leggi Bruzzesi), c’è da tempo in azione anche l’ala oltranzista dei dem, capeggiata dal parlamentare Federico Gianassi e nella quale milita, sia pur più defilato, ...