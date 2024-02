Rennes-Milan | probabili formazioni | dove vederla in tv e in streaming

Il Milan, reduce dalla pesante sconfitta in campionato contro il Monza, si prepara a tornare in campo contro il Rennes nel match valevole per i ... (sportface)

Il Milan, reduce dalla pesante sconfitta in campionato contro il Monza, si prepara a tornare in campo contro il Rennes nel match valevole per i ... (sportface)

Stefano Pioli umiliato da Bargiggia: "Pinocchietto d'oro, soltanto scuse": Ai rossoneri resta l'Europa League, dove il passaggio del turno col Rennes pare ipotecato dopo il 3 - 0 dell'andata. Stefano Pioli come Tafazzi, indiscreto - Milan: come si è rovinato la vita da solo

Milan verso Rennes: Kalulu sulla via del recupero. Bennacer da valutare: A Rennes sarà un Milan molto simile a quello visto poco meno di una settimana fa a San Siro nell'andata del playoff di Europa League. Dentro nuovamente i titolarissimi perché al di là del vantaggio ...

Stelano Pioli come Tafazzi, dietro le quinte del Milan: come si è rovinato la vita da solo: Aveva battuto il Rennes all'andata con un rassicurante 3 - 0. Aveva la possibilità di superare la ... In più, il Milan giocava a Monza, una non - trasferta in cui il viaggio è insignificante e non può ...