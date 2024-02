Rennes-Milan | Ibra e Moncada con la squadra | assenti Scaroni e Furlani

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Zlatanhimovic e Geoffreysaranno i due dirigenti presenti in occasione diPaoloe Giorgio

Vigilia di coppe per il Milan che, dopo la brutta sconfitta di Monza in campionato, domani al Roazhon Park affronterà il Rennes nel ritorno... (calciomercato)

Benjamin Bourigeaud , calciatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Rennes-Milan di Europa League: le sue parole (pianetamilan)

Conferenza stampa Stephan pre Rennes Milan: «Ci giocheremo le nostre carte, abbiamo un obiettivo»: L’allenatore del Rennes, Julien Stephan, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan in Europa League Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Rennes Milan, ...

Verso Rennes-Milan: la probabile formazione dei rossoneri: Domani sera alle ore 18:45 il Milan di Stefano Pioli se la vedrà in Francia contro il Rennes, nel match valevole per il ritorno dei playoff ...

Esulta il Milan, riecco Tomori e Kalulu: la scelta di Pioli per il Rennes: Si riparte dal secco 3-0 dell’andata, ma il Milan non può permettersi di sottovalutare l’appuntamento di giovedì sera contro il Rennes, per ottenere gli ottavi di Europa League e ritrovare il sorriso ...