Rennes-Milan | Florenzi | “Aneddoto migliore è da scrivere quest’anno” | LIVE News

Intervistato a Sky Sport, Stefano Pioli , tecnico del Milan , ha parlato in vista del match di Europa League contro il Rennes

Rennes-Milan: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario: Una vittoria sicura, un vantaggio abbastanza largo, ma non è ancora finita. Il Milan domani è impegnato nella gara di ritorno contro il Rennes in Europa League dopo il 3-0 dell'andata. Stefano Pioli ...

Milan, Pioli non si fida del Rennes: «Gravissimo pensare di essere già qualificati»: Il Milan deve dimenticare la pesante sconfitta in casa del Monza. Cerca il riscatto nella trasferta di Rennes, nel ritorno dei playoff di Europa League. Il Diavolo riparte dal 3-0 conquistato a San ...

Verso Rennes-Milan: l’importanza della gestione degli spazi: Nella sfida con i francesi sarà importante la gestione degli spazi. Il sito ufficiale del Milan quindi ha approfondito questo tema. Il focus: "Le ultime partite rossonere sono state contraddistinte da ...