Regione | l’assessore Fortini incontra le associazioni di scuole paritarie

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Napoli.dellaCampania ha accolto con favore una delegazione dell’Associazione RE&DI, in rappresentanza e delega anche delleSIC e ASPIREC e delleassociate, presso il suo ufficio.ha dimostrato grande interesse e impegno nel prendere in considerazione le istanze presentate alla sua attenzione, promettendo di sostenerle pienamente e L'articolo Teleclubitalia.

La Lombardia sta valutando l’implementazione di una Tessera sanitaria basata su un sistema a punti per premiare i cittadini che partecipano agli ... (ilnotiziario)

Inaugurata a Costigliole d'Asti la cantina vitivinicola Emanuele Gambino con il Monvì Wine Relais: Cantina e Monvì Wine Relais sono stati inaugurati con una grande festa in azienda: al taglio del nastro accanto a Emanuele, la moglie Silvia, mamma Patrizia Robino, papà Gianni, il vice presidente ...

50° Nascita del museo Guttuso: Pubblicato il 20 febbraio 2024 • Comunicati , CulturaOltre 25 tra donatori ed artisti, più di 190 opere, un catalogo dedicato, questo e molto altro potrà essere ammirato dai visitatori del Museo Guttu ...

I pendolari consegnano oltre 5mila firme in Regione per chiedere il potenziamento della Roma Nord: Cinquemila grida di aiuto che la Regione Lazio dovrà, in qualche modo ... Dopo il deposito del plico, Bonanni si è fermato a parlare con l’assessore ”per andare nei singoli dettagli della petizione e ...