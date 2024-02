Real Madrid | Courtois torna ad allenarsi in gruppo Ecco quando rientra

È arrivato come ultima scelta per la corsia sinistra del 3-5-2, messo sotto esame per capire se poter giocare anche sulla fascia di destra.... (calciomercato)

Sport - Calcio - Inter-Atletico Madrid 1-0: gol e highlights: Lokomotiv Mosca-Atletico Madrid 0-2: gol e highlights play 308 • di Sky Video 2:44 Champons, Atalanta-Real Madrid 0-1, gol e highlights play 351 • di Sky Video 2:39 Everton-Leeds 0-1, gol e highlights ...

La difesa dell’Inter è un bunker: l’incredibile dato sui clean sheet: L’Atletico Madrid non è più squadra che si chiude e riparte, ma è un club che gioca a calcio e che ne La Liga ha segnato soltanto tre gol in meno del Real Madrid, per intenderci. Eppure l’Inter è ...

Mercato Serie B, clamoroso a Lecco: in arrivo un portiere ex Real Madrid per sostituire Lamanna: Mercato serie B, clamoroso a Lecco: in arrivo un portiere ex Real Madrid per sostituire Lamanna Alla fine la scelta è stata diversa con il direttore sportivo Domenico Fracchiolla che è andato in ...