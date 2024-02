Rating ESG | tra trasformazione digitale e sostenibilità | lo studio di Kantar

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La digitalizzazione delle imprese è la chiave per migliorare i processi e promuovere l’efficienza e la competitività sfruttando la tecnologia. Questasi interseca con la Quarta Rivoluzione Industriale, ossia la collaborazione intelligente tra macchine, esseri umani e calcolatori. ***** L’Italia, la terza economia dell’UE, si posiziona al 18° posto nell’indice di digitalizzazione dell’economia e della società (DESI) del 2022, mentre si colloca al 7° posto per quanto riguarda la connettività. In materia di integrazione delle tecnologie digitali, il nostro Paese occupa attualmente l’8° posto nell’UE e il 19° posto per i servizi digitali pubblici. Secondo McKinsey, grazie alle innovazioni tecnologiche, in Europa il PIL potrebbe aumentare di 3.600 miliardi di euro entro il 2030 e, entro lo stesso periodo, si potrebbero creare 62 ...