Rapporto Ambiente Snpa | Campania ancora dietro per differenziata solo 52%

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNel 2022, laper percentuale di raccoltaconseguita, con il dato che si assesta sul 52% circa. Lo rivela il 4/o, presentato oggi a Roma. Al top, invece, Veneto con il 76,2%, seguita dalla Sardegna, con il 75,9%. In Italia è in costante discesa la quantità di rifiuti smaltiti in discarica. Dal 63,1% del 2002 si è passati al 17,8% del 2022. A livello regionale, nel 2022 la più bassa percentuale di rifiuti urbani smaltiti in discarica è conseguita dalla regionecon l’1,1%, seguita da Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige. Si collocano al di sopra della soglia del 10% tutte le restanti regioni. Il numero delle discariche ...

Consumo del suolo, in Italia 21 ettari al giorno: Lo rivela il 4/o Rapporto Ambiente Snpa, presentato a Roma. Secondo la ricerca, l'incremento allontana dall'obiettivo di azzeramento del consumo netto di suolo, previsto dall'Ottavo Programma di ...

La pagella Snpa-Ispra sull'Italia: progressi in raccolta differenziata e biologico, ritardi su clima e consumo di suolo: Che immagine dell’Italia emerge dal Rapporto Ambiente di SNPA, il sistema per la protezione ambientale composto da Ispra e dalle agenzie ambientali Visto che i dati sono contrastanti, per evitare la ...

L'ambiente in Italia: bene rinnovabili, differenziata e agricoltura bio. Meno per emissioni, Pm10 e consumo di suolo: Quali tendenze risultano stabili e su quali non ci sono ancora indagini o dati sufficienti Sono domande alle quali prova a dare una risposta il Rapporto Ambiente di Snpa, il Sistema nazionale per la ...