Rapina in banca Catturati anche i complici

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)al Crédit Agricole di Cocquio Trevisago: arrestati dai carabinierii duedeltore già in carcere, fermato in flagranza dopo il colpo. L’attività d’indagine condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo e coordinata dalla Procura della Repubblica di Varese, ha permesso di individuaregli altri due autori dellamessa a segno il 19 gennaio scorso, bottino circa 95mila euro. In manette tre uomini di 47, 49, 51 anni, di origini napoletane, nei cui confronti i carabinieri del Nucleo investigativo di Varese hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dall’autorità giudiziaria varesina. Ad uno dei tre la misura cautelare emessa dal Tribunale di Varese è stata notificata in carcere, in quanto già detenuto, mentre gli ...