Rai3 a tutta inchiesta

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) I volti diIn una stagione televisiva in continuo cambiamento,vive di una costante: il programma d’in prima serata. Se, fino allo scorso anno, la serata dedicata era il lunedì, con la staffetta Presa Diretta – Report (e viceversa), quest’anno le cose vanno diversamente. Complici gli addii di Fazio e Berlinguer, la dirigenza Rai è corsa ai ripari puntando (sin troppo) sulle indagini giornalistiche sul campo. Alla domenica è approdato Report al posto di Che Tempo Che Fa, collezionando risultati positivi nelle 18 puntate andate in onda. Dal 25 febbraio, al posto di Sigfrido Ranucci e della sua squadra, ci sarà Sabrina Giannini con Indovina chi viene a cena. Il programma torna con 7 nuove puntate incentrate, come sempre, su inchieste ambientali. Il lunedì, da anni baluardo del genere, ha visto Presa Diretta e ...