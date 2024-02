(Di mercoledì 21 febbraio 2024) (Adnkronos) – Con la fine di Sanremo 2024 e le prime ipotesi sull'edizione del 2025 èanche ilper ildeiRai e per la predisposizione dei palinsesti della prossima stagione televisiva. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura infatti tre anni e ildeve essere effettuato entro

Viva Rai2, Fiorello ‘punzecchia’…": Fiorello fa marcia indietro. In onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 07.15 con Viva Rai2, il conduttore potrebbe non riproporre una terza edizione del suo show mattutino… Leggi ...

Scontru Soru-giornalista sull'informazione: Il non aver rispettato da parte mia il format previsto dalla Rai ha avuto come unica motivazione, il rifiuto di accettare posizione preconcette, senza neanche contraddittorio, da qualunque esponente ...

Rai, partito countdown per rinnovo vertici: difficile prima di inizio luglio: Con la fine di Sanremo 2024 e le prime ipotesi sull'edizione del 2025 è partito anche il countdown per il rinnovo dei vertici Rai e per la predisposizione dei palinsesti della prossima stagione ...