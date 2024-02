Ragazzo 18enne di origini russe accoltellato a Mestre al parco Hayez | rischia la vita | aggressori in fuga

Tragedia a Casella d'Asolo (Treviso) dove un ragazzo di 18 anni di origini dominicane è morto, colto da un malore, mentre si trovava nella cucina della casa del padre della compagna della madre. Sarebbe stato colto da arresto cardiaco ed è stato

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Undi 18 anni è statoin undi: ricoverato in ospedale in gravissime condizioni

Un Ragazzo di 18 anni è stato accoltellato in un parco di Mestre : ricoverato in ospedale in gravissime condizioni (notizie.virgilio)

Ragazzo 18enne di origini russe accoltellato a Mestre al parco Hayez: è in fin di vita, aggressori in fuga: Tragedia a Mestre. Un ragazzo di 18 anni italiano di origine russa è stato accoltellato al parco Hayez e sarebbe in condizioni gravissime. I responsabili che lo hanno aggredito sono fuggiti in ...

Riccione, prova a pagare la consumazione in disco con 50 euro clamorosamente falsi: A Riccione un 18enne ha provato a comprare da bere con una banconota clamorosamente fasulla ed è finito denunciato a piede libero per il reato di detenzione e spendita di banconote false. Il giovane a ...

Cerca di rubare in un supermercato, scoperto riesce a fuggire, ma i militari lo identificano: Poi è riuscito a fuggire. I militari hanno acquisito la descrizione del 18enne e lo hanno cercato, trovandolo nelle vie limitrofe. Il ragazzo è stato accompagnato presso la caserma Santa Lucia ed è ...